Rudolstadt. Wegen Verdachtes des „schwerer sexueller Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen“ auf dem Schulgelände verhaftet

Wie am Donnerstag bekannt wurde, ist ein Lehrer einer Schule in Rudolstadt bereits am 15. Januar verhaftet worden. Wie Oberstaatsanwalt Thomas Riebel von der Staatsanwaltschaft Gera dieser Redaktion am Donnerstag erläuterte, wird dem Lehrer die Verbreitung kinderpornografischer Schriften sowie „schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen“ vorgeworfen. Der Haftbefehl sei auf Initiative der Staatsanwaltschaft Gera vom Amtsgericht Gera erlassen worden. Der Haftbefehl sei nach der Verhaftung noch am gleichen Tag wieder außer Vollzug gesetzt worden.