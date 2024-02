Saalfeld. Benjamin Hertel über ein Projekt, das Menschen zusammenbringt.

Wer aus Könitz kommend auf der Pößnecker Straße auf den Abzweig B 281 zufährt, erlebt an regnerischen und/oder nebligen Tagen einen Hitchcock-Moment. Bis auf die Eichschenke und Meister-Bäcker Scherf nichts außer Äcker. Durchschnitten werden die von der Bundesstraße, auf der der Verkehr fast ununterbrochen von rechts nach links donnert und umgekehrt. Der Anblick - bisweilen ein Inbegriff der Schwermut – wirkt sehr trist. Höchste Zeit also, das zu ändern und das an der Peripherie gelegene Gebiet der Gemeinde Unterwellenborn und des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt zu entwickeln.