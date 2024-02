Rudolstadt. Vor genau 112 Jahren wurde Franz Winter zum ersten sozialdemokratischen Landtagspräsident in einem deutschen Land gewählt

Eine mit Gesetz des Landtages von Schwarzburg-Rudolstadt vom 16. November 1870 durchgeführte Wahlrechtsreform, nach der sich der Landtag nun aus vier Abgeordneten der Höchstbesteuerten und aus zwölf in allgemeinen, direkten und geheimen Wahlen ermittelten Abgeordneten zusammensetzte, ermögliche eine der fortschrittlichsten Wahlhandlungen im damaligen Deutschland, wenngleich Frauen vom Wahlrecht weiterhin ausgeschlossen blieben. Nach der in dieser Konstellation abgehaltenen Landtagswahl am 3. Januar 1871 zog im Monat der Reichsgründung mit dem Frankenhäuser Knopfmacher August Welke (1841 – 1885) in Schwarzburg-Rudolstadt erstmalig ein Sozialdemokrat in ein deutsches Parlament ein. In seiner ersten Rede vor dem Rudolstädter Landtag am 13. Dezember 1871 erhob er die Forderung nach Trennung von Kirche und Schule.