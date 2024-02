Eyba. Nach der Insolvenz des letzten Betreibers laufen Gespräche mit Interessenten – aufräumen möchte man mit einigen Unwahrheiten

Es sieht so aus, als herrsche derzeit Winterruhe auf dem weiträumigen Gelände des Schlosshotels Eyba. Doch laufen im Hintergrund einige Aktivitäten für einen Neustart im Frühjahr. Seit der letzte Betreiber des Objektes mit rund 40 Zimmern Anfang Dezember den Geschäftsbetrieb wegen Insolvenz einstellte, wurde hier kein Gast mehr beherbergt. Das soll sich nun wieder ändern. „Wir sind in guten Gesprächen mit neuen möglichen Betreibern, welche ganz genau selektiert werden, sind aber auch für weitere Anfragen unter schlosshotel-thueringen@web.de offen“, lässt die Eigentümerfamilie wissen, die namentlich nicht in Erscheinung treten möchte.