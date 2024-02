Saalfeld. Derzeit laufen umgangreiche Umbauarbeiten. Es entstehen neue Wohnungen und auch der Einzugstermin des Textil-Anbieters steht bereits fest.

Nun ist das Baby in trockenen Tüchern: Cordula Wiegand, Geschäftsführerin der Wohnungsgesellschaft Wobag, kann offiziell bestätigen, dass der NKD-Markt seinen Standort vom Saalfelder Markt in die Obere Straße verlegt. NKD wird somit Nachnutzer von Verkaufsräumlichkeiten, die bis zum Frühjahr 2023 durch die Drogeriemarkt-Kette DM genutzt wurden. Der Wegzug von DM ins Gewerbegebiet am Mittleren Watzenbach hatte in Saalfeld Sorgen über Ladenleerstände in der Innenstadt ausgelöst, die Redaktion berichtete. Was den ehemaligen DM-Standort in der Oberen Straße angeht, so erweisen sich diese als unbegründet: Gegenwärtig finden umfangreiche Bauarbeiten in dem großen Wobag-Gebäude statt, damit der NKD-Markt am 1. November dieses Jahres rundum erneuerte 850 Quadratmeter Verkaufsfläche übernehmen kann. Dem Weihnachtsgeschäft in der Oberen Straße steht dann nichts mehr entgegen.