Rudolstadt. Begegnungscafé, Sportplatz, Schremschefest: Neues aus den Wohngebieten Schwarza-Nord und Volkstedt-West

Das Schremschefest erlebte im vergangenen Jahr eine erfolgreiche Wiederbelebung. In den frühen 2000er Jahren war es ein echter Höhepunkt in den Wohngebieten Schwarza-Nord und Volkstedt-West. Es war damals auch ein gelungenes Beispiel für erfolgreiche Netzarbeit. Am Freitag, dem 1. März, um 10 Uhr wird im Begegnungscafé in der Neuen Schulstraße an die Anfänge des Schremschefestes erinnert. Zu Gast ist Gabriele Matiss, eine der früheren Mitorganisatorinnen und seitdem durchgängige Leiterin des größten Rudolstädter Kindergartens Knirpsenland unter der Trägerschaft der Awo Rudolstadt. Sie wird Auskunft über die damaligen Umstände, Motivationen und Erfahrungen mit der Organisation dieses erfolgreichen Festes geben.