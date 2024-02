Rudolstadt. Brand im Unterholz eines Gartens im Ortsteil Cumbach wird unter schwierigen Bedingungen gelöscht - Polizei und Rettungsdienst vor Ort

Am Freitagabend ereignete sich in Rudolstadt-Cumbach, in der Straße „An den langen Bergen“, ein Brand im Unterholz eines Gartens, der zu einem Großeinsatz der Feuerwehr führte. Gegen 20:17 Uhr wurden Einsatzkräfte aus Rudolstadt, Pflanzwirbach und Saalfeld alarmiert. Schon auf dem Weg zum Einsatzort konnten die Kameraden einen Feuerschein wahrnehmen.