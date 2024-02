Saalfeld/Wittmannsgereuth. Bürgermeister Steffen Kania übergibt „Großes Brandschutzehrenzeichen“ für den 84-jährigen Klaus Wenzel aus Wittmannsgereuth

Eine solche Ehrung kommt nicht alle Tage vor. Seit 70 Jahren hält Klaus Wenzel der Freiwilligen Feuerwehr Wittmannsgereuth die Treue. Zur Würdigung dieses Engagements übergab ihm Saalfelds Bürgermeister Dr. Steffen Kania (CDU) in der vergangenen Woche die verdiente Ehrenurkunde und das Große Brandschutzehrenzeichen am Bande. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

„Der Thüringer Feuerwehr-Verband verleiht in Dank und Anerkennung für 70-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr und Wirken für das Gemeinwohl Kamerad Klaus Wenzel der FF Saalfeld-Wittmannsgereuth das Große Brandschutzehrenzeichen am Bande, Stufe II“, verlas Bürgermeister Dr. Steffen Kania den Urkundentext und dankte dem 84-Jährigen für die vielen Jahrzehnte des treuen Dienstes im Ehrenamt.

Auch der Urenkel will Feuerwehrmann werden

Feuerwehr ist bei den Wenzels Familientradition. „Das Interesse war schon immer da“, berichtete Klaus Wenzel und erklärt: „Schon meine Eltern waren in der Feuerwehr, mein Sohn und Enkel traten ebenfalls in die Fußstapfen und auch der Urenkel sagt, er will unbedingt Feuerwehrmann werden.“

Rund 30 Jahre war der gebürtige Saalfelder Gruppenführer und auch als stellvertretender Wehrleiter war er tätig. Brandeinsätze in Volksmannsdorf und Dittrichshütte sind ihm in Erinnerung. Er berichtete, wie früher Spritzen mit Pferden zum Einsatzort gezogen wurden und dass es eine Frauengruppe gab, die ausgebildet wurde, um einsatzbereit zu sein, wenn die Männer auf Arbeit waren. Zur Hochzeit hatte die Feuerwehr Wittmannsgereuth 18 Mitglieder, „die Zusammenarbeit mit Volkmannsdorf heute harmoniert gut“, sagte der gelernte Schlosser, der im Bergbau gearbeitet hat. Mit 60 Jahren ist Klaus Wenzel in die Alters- und Ehrenabteilung gewechselt. Neben der Feuerwehr schlägt sein Herz für seinen Taubenschlag. Er betreibt Brieftaubenzucht und Wettflüge mit Brieftauben.