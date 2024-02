Uhlstädt. Vertreter der Kielstein-Nachfolgefirma MED ON Service GmbH trafen sich im Februar mit dem Bürgermeister - noch ist vieles offen

Noch sind nicht alle Messen gesungen in Bezug auf eine zweite Arztpraxis eines Allgemeinmediziners in Uhlstädt. Nachdem kurz vor Weihnachten bekannt geworden war, dass die durch Dr. Gusztáv János Marosi besetzte Hausarztpraxis der Dr. Kielstein-Gruppe zum 1. Februar 2024 geschlossen werden soll, hatten Bürger in Uhlstädt und Umgebung über 1350 Unterschriften für den Erhalt der Praxis im Oberhof in Uhlstädt gesammelt.