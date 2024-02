Saalfeld. Was Jettina-Schüler im Jugend- und Stadtteilzentrum Gorndorf erlebten, Johannesschülern bevorsteht und im Kreistag zu beschließen ist.

„Die Sonne ist auch nur ein Stern“ – mit dieser Erkenntnis machten sich die Jungs und Mädchen der Klasse UM1 aus der Jettina-Schule im Saalfelder Ortsteil Gorndorf auf den Weg in die Sternwarte. Es war das zweite Mal, dass die Förderschulklasse dieses besondere Bildungsangebot wahrnahm.

Geplant war laut einer Mitteilung der Diakoniestiftung als Träger des Jugend- und Stadtteilzentrums (JSZ) Gorndorf ein Blick durch das Teleskop auf den Orion-Nebel, was aufgrund des Wetters sprichwörtlich ins Wasser fiel. Stattdessen bekamen die Schüler, dank faszinierender Aufnahmen von Manfred Fehn, eine Vorstellung davon, was der Weltraum zu bieten hat: riesige Mondkrater, Kometen mit leuchtendem Schweif bis hin zu Nebeln, die in den bunten Farben schillern.

Fragen der Kinder, beispielsweise wie eine Mondfinsternis entsteht, wo genau Orion seinen Gürtel hat oder wie die Krater auf den Mond kommen, wurden besprochen und anschaulich beantwortet. Mit der abschließenden Begehung der Kuppel ging ein lehrreicher Abend zu Ende.

Kreisheimatpflegerin soll bestellt werden

Mandy Klett soll mit Wirkung zum 1. April zur Kreisheimatpflegerin für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt bestellt werden. Das geht aus einer Beschlussvorlage für den Kreistag hervor, die am Montag im Kreisausschuss beraten werden soll. Die Dauer der Amtszeit beträgt fünf Jahre. Der Landrat wird gebeten, die notwendigen Finanzmittel im Rahmen der Haushaltsplanung der Jahre 2024 bis 2028 bei der Haushaltsaufstellung einzuplanen.

Die ehrenamtliche Stelle ist seit dem Ablauf der Dienstzeit des Vorgängers Ralf Thun Ende 2021 vakant und war ausgeschrieben. Die einzige verbliebene Kandidatin stellte sich am 7. Februar im Ausschuss für Kultur und Bildung den Ausschussmitgliedern vor. Diese empfahlen einstimmig, Mandy Klett dem Kreistag zur Bestellung als Kreisheimatpflegerin vorzuschlagen. Die Entschädigung beträgt 150 Euro monatlich, hinzu kommen Fahrtkosten.

Neuer Trinkbrunnen für die Johannesschule

Am Dienstag soll an der Evangelischen Johannesschule in Saalfeld ein neu erworbener Trinkbrunnen eingeweiht werden. Darüber informierte die stellvertretende Schulleiterin Yvonne Meffert-Daum. Die Einweihung findet in der Aula von 7.45 bis etwa 8.15 Uhr im Rahmen des „Guten-Morgen-Singens“ mit allen Kindern, Pädagogen, dem Förderverein und Vertretern der Stadt statt.

Bundesministerin besucht das Stahlwerk

Am Donnerstag, 29. Februar, besucht die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Klara Geywitz (SPD), das Stahlwerk Thüringen in Unterwellenborn. Darüber informierte das größte Industrieunternehmen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Geplant sind an dem Nachmittag eine Besichtigung des Stahlwerks, der Austausch mit der Geschäftsführung und Mitarbeitenden sowie ein Rundgang. Die Ministerin ist zuvor in Altenburg und Gera unterwegs und nimmt anschließend an einem Bürgerdialog in Erfurt mit der Landtagsabgeordneten Cornelia Klisch zum Thema „Klima, Hitze und Co. – Wie bauen wir in Zukunft?“ teil.