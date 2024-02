Rudolstadt. Bürgermeister Jörg Reichl führt eine Liste mit 29 Namen an - wer sie sind und wofür sie sich in den 24 Ortsteilen einsetzen wollen

Bereits Ende Januar hat die Wählergemeinschaft Bürger für Rudolstadt (BfR) ihre Kandidaten für die Stadtratswahl am 26. Mai 2024 aufgestellt. Die Liste umfasst insgesamt 29 Kandidaten. Angeführt wird sie von Bürgermeister Jörg Reichl, der auch wieder für das Amt des Bürgermeisters in der Residenzstadt kandidieren wird. Gefolgt wird er auf der Liste von der Rechtsanwaltsfachangestellten Tina Reise aus Rudolstadt und Felix Markert aus dem Ortsteil Haufeld, wo er auch Ortsteilbürgermeister ist. Das geht aus einer Pressemitteilung der Wählergemeinschaft hervor.

Die weiteren Kandidaten sind Andreas Koch, Mike Lindner, Yvonne Koch, Stefan Giller, Ralf Alex, Arndt Markert, Harry Weidmann, Jörg Kupfer, Dr. Kurt Ihm, Diana Hunger, Volker Markert, Sebastian Unger, Juliane Hartmann-Schmidt, Peggy Pitzke, Dirk Geigerhilk, Davis Weber, Jens Luther, Klaus Bauer, Peter Pabst, Uwe Zimmermann, Marcel Branche, Thomas Feuerstein, Michael Stockheim, Andreas Frank, Torsten Franke und Frank Saule.

Themenschwerpunkte im Wahlprogramm formuliert

Die Kandidatinnen und Kandidaten treten am 26. Mai unter dem Motto „Für die Zukunft Deiner Stadt - Bürger für Rudolstadt“ an. Sie wollen sich dabei in der Lokalpolitik schwerpunktmäßig folgenden Themen widmen: immer für die Stadt und die Menschen. Hier leben, hier Arbeiten. Jugend stark machen. Für eine starke Kultur, die Rudolstadt weiter lebenswert und weltoffen macht. Für die Abschaffung der Hortgebühren durch das Land. Für nachhaltiges Bauen und energetischer Sanierung und dem Einsatz technologieoffener Gebäudetechnik, damit Wohnen bezahlbar bleibt.

Dafür, dass ältere Menschen ihre Erfahrungen mit in die Politik einbringen können und dass medizinische Versorgung auch für die Menschen in den Ortsteilen erreichbar bleibt. Für den funktionellen Erhalt und den Ausbau der Sportstätten und die weitere finanzielle Unterstützung der Vereine. Für die Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe, insbesondere beim Ausbau der erneuerbaren Energien, welcher mit den Unternehmen und der Landwirtschaft gedacht werden muss. Für ein starkes Ehrenamt durch die Unterstützung des Orts- und Vereinslebens. Mobilität für alle Menschen, eine attraktive Saalbahn und den Bau und die Erneuerung von Straßen, Fuß- und Radwegen.

Wörtlich heißt es in der Mitteilung: „Die Wählergemeinschaft tritt zur Stadtratswahl an, um der Stadtgesellschaft, die sich aus den Menschen, die in allen 24 Ortsteilen der Stadt Rudolstadt leben, zusammensetzt, eine liebens- und lebenswerte Heimat, auch in der Zukunft, zu gestalten“.