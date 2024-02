Saalfeld/Uhlstädt. Polizei in Saalfeld spricht nach dem Einsatz vom Sonntag in Uhlstädt von einem „technischen Defekt“ - dieses Bauteil ist betroffen

Am Sonntag um die Mittagszeit wurde die Freiwillige Feuerwehr Uhlstädt durch die Leitstelle in Jena zu einem Fahrzeugbrand in der Jenaischen Straße im Ort alarmiert. Kurze Zeit später hatte man das Feuer mittels Löschschaum unter Kontrolle gebracht. Etwa eine Stunde lang war die B 88 vollgesperrt. Jetzt gibt es Erkenntnisse über die Brandursache.