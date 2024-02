Birkigt. Corona warf „Paper Tech“ zurück. Doch jetzt geht Zeljko „Tony“ Severdija in die Offensive – auf der weltgrößten Fachmesse in Amsterdam.

Er hätte auch nach Stuttgart gehen können. Doch Zeljko Severdija, der sich der Einfachheit halber „Tony“ nennen lässt, hat sich für Birkigt entschieden. 2019 war das, da hat der gebürtige Kroate in dem beschaulichen Ortsteil von Unterwellenborn eine Produktionshalle gemietet – und das zu einem Preis, den die Schwaben-Metropole nicht zu bieten hatte. Von Birkigt aus will Tony nun mit seiner Firma „Paper Tech“ den Weltmarkt der Papier-Trinkhalme erobern – und zwar mit den weltbesten, wenn man so will, mit den „Mercedessen“ unter den Papier-Trinkhalmen, wie der 62-Jährige lachend sagt.