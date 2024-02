Rudolstadt. So urteilte das Schöffengericht über einen Vorwurf gegen eine junge Mutter. Er ist Baustein eines Konflikts, der eine unendliche Geschichte zu werden droht.

Ein schwerwiegender Vorwurf wurde da von der Staatsanwaltschaft in Richtung einer jungen Mutter erhoben: Die 27-jährige Mara M.*, soll am 10. August 2020 in Besitz eines Rucksacks halbvoll mit Crystal Meth gewesen sein, so der Hauptvorwurf, ergänzt mit einem eher marginalen Marihuanaverkauf. Die genaue Menge Crystal wurde zu Beginn der Hauptverhandlung am Montag vor dem Rudolstädter Schöffengericht mit einem recht umständlichen Verfahren hochgerechnet. Was daran liegt, dass niemand diese Menge konkret nachgewogen hat. Im Gegenteil, es gibt sogar berechtigte Zweifel daran, ob es sie jemals überhaupt gab.