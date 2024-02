Saalfeld. Nicht nur die Stadt Saalfeld feiert in diesem Jahr einen besonderen Geburtstag.

Als das „Jubeljahr 2024“ bezeichnete die Stadt Saalfeld Ende des vergangenen Jahres in einer Stadtratssitzung das Jahr 2024. Angefügt wurde eine ganze Liste an Jubiläen, die in diesem Jahr anstehen. Vor allem sind es viele Ortsteile und Dörfer, die in diesem Jahr runden und auf eine stolze Geschichte zurückschauen können.