Saalfeld. Dominique Lattich über eine neue Serie der OTZ Saalfeld-Rudolstadt

Unsere schöne Heimatstadt Saalfeld mit all ihren Ortsteilen und Dörfern schreibt eine lange Geschichte, das wissen wir. Viel Wissenswertes gibt es in den Geschichtsbüchern und im Internet – wann zum Beispiel Schlachten gewonnen oder verloren wurden, wann Epidemien einen Teil der Bevölkerung auslöschten und wann welche Kapellen und Kirchen errichtet wurden. Jedoch interessieren uns für die nächsten Wochen und Monate Ihre ganz persönlichen Geschichten, liebe Leser.

Wir nehmen die Jubiläen zum Anlass, die Geschichten der Orte so zu beleuchten, dass Sie sich wiederfinden und das weitergeben können, was Ihren Ort besonders auszeichnet. Feiern Sie Ihr Jubiläum im Ort? Erzählen Sie uns davon und laden Sie sich auf diese Art und Weise Freunde und Gäste ein, mit Ihnen zusammen das Jubiläum ihres Ortes zu feiern. Stellen Sie uns Ihre Vereine und Macher vor, sprechen Sie mit uns über Ihre Herzensangelegenheiten, über das, was Sie erhaltenswert finden, und über das, was Sie vielleicht schon seit Jahrzehnten in der Familie übermittelt bekommen haben.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen die Orte zu entdecken! Schreiben Sie uns gern an: saalfeld@otz.de.