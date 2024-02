Uhlstädt. Zu wenige Patienten und Spekulationen um eine Neuvermietung der Räume - am Ende bleibt trotz 1350 Unterschriften wenig Hoffnung

Es ist die wahrscheinlich am besten besuchte Einwohnerversammlung in der Geschichte der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel. Stühle umd Stühle werden von den Stapeln genommen, an die 100 Leute sitzen an diesem Montagabend im Saal des „Grünen Baums“ in Uhlstädt. Vorn am Tisch: Bürgermeister Frank Dietzel (Linke) und seine neue Sekretärin, die sich noch nicht so auskenne, weshalb „der Frank“ darum bittet, dass sich die Leute mit Namen vorstellen, bevor sie etwas sagen. Ein bisschen Protokoll muss sein, bei dieser zweiten von vier Einwohnerversammlungen. Kirchhasel war schon eine Woche zuvor dran, Heilingen und Großkochberg folgen am 12. und 13. März.