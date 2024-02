An die 100 Leute waren am Montagabend zur Einwohnerversammlung in den Saal des „Grünen Baums“ in Uhlstädt gekommen, wo Bürgermeister Frank Dietzel (stehend) über die Entwicklung der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel sprach. Anschließend gab es noch Informationen der IG „Bezahlbares Abwasser“ Kleinkrossen, Oberkrossen und Rückersdorf. © Funkemedien | Thomas Spanier