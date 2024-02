Meura. Ein wunderschönes Stutfohlen hat am Montag das Licht der Welt erblickt - das sind die Eltern und so geht es jetzt weiter

Nicht nur die Flora ist nach den milden Temperaturen im Februar mit blühenden Krokussen und Huflattich bis ins Bergland in diesem Jahr früh dar, der Fauna geht es nicht anders. Neben bereits Mitte des Monats gesichteten „Osterlämmern“ vermeldet auch das Haflinger Gestüt in Meura das erste Fohlen des Jahres - knapp eine Woche früher als im vergangenen Jahr.

„Am Montag ist das erste Fohlen in Meura geboren! Es ist ein wunderschönes Stutfohlen vom Moritzburger Landbeschäler Starino und aus der Mutterstute Bora Bora“, berichtet Helen Weber, Mitgesellschafterin und Prokuristin des Gestüts. Nun sei die Fohlensaison für dieses Jahr eingeläutet. Jetzt wartet man im größten Gestüt Europas für Haflinger und Edelbluthaflinger auf das erste Hengstfohlen. Üblicherweise werden dann Namen für die ersten Fohlen gesucht.

Weideauftrieb in diesem Jahr am 28. April

Terminiert sind in dem Gestüt mit derzeit rund 160 Pferden bereits die Veranstaltungshöhepunkte des Jahres. So soll es am 28. April den spektakulären Weideauftrieb geben, am 1. Mai folgt eine öffentliche Pferdeauktion. Sommergala und Gestütsparaden können sich die Pferdefreunde für das erste Augustwochenende vormerken, ein rasseoffenes Turnier gibt es Anfang September und den Advent auf dem Gestüt am 14./15. Dezember 2024.