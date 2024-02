Königsee. Stadtrat beschloss ohne ausführliche Aussprache den Haushalt für 2024 und das Investitionsprogramm bis 2027

Der Stadtrat von Königsee hat am Montag den Haushalt beschlossen. In Abwesenheit der entschuldigten Kämmerin Annette Hoppe sowie des Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des Stadtrates, Gunther Kranert, übernahm - für Königseer Verhältnisse unüblich - Bürgermeister Marco Waschkowski die öffentliche Vorstellung des Zahlenwerkes. Er ging zunächst auf den voraussichtlichen Jahresabschluss 2023 ein. Hier habe es ein positives Jahresergebnis gegeben. Vom Verwaltungshaushalt konnten dem Vermögenshaushalt 937.000 Euro zugeführt werden. Geplant waren ursprünglich nur 431.000 Euro. Daraus folge: Die dauernde Leistungsfähigkeit sei 2023 gesichert und in der Übersicht für den Haushalt 2024 berücksichtigt worden.

Deutliche mehr Gewerbesteuer im alten Jahr

Von der geplanten Rücklagenentnahme von 1,78 Millionen Euro mussten im Ergebnis nur 639.000 Euro entnommen werden. Ergo sind aktuell rund 2 Millionen Euro in der städtischen Reserve. Grund für das gute Ergebnis im Verwaltungshaushalt sind laut Bürgermeister Ausgabeneinsparungen von 322.000 Euro, darunter 20.000 Euro beim Personal, 170.000 Euro bei Betriebs- und Geschäftsausgaben und 28.000 Euro bei den Zuschüssen im Kindergarten. Die Mehreinnahmen belaufen sich auf 1,23 Millionen Euro, dazu zählen unter anderem 845.000 Euro mehr Gewerbesteuer und 44.000 Euro mehr Friedhofsgebühren.

Der Haushaltsplanentwurf war in drei Finanzausschusssitzungen, darunter eine gemeinsam mit dem Hauptausschuss, beraten worden. Beide Ausschüsse hatten einstimmig der Empfehlung an den Stadtrat zur Beschlussfassung für Haushalt und Finanzplan 2024-2027 zugestimmt.

Dauernde Leistungsfähigkeit wird 2024 nicht erreicht

Erfreulich sei, dass für das für 2024 ein ausgeglichener Haushaltsplan vorgelegt werden konnte. Allerdings ist die dauernde Leistungsfähigkeit zumindest 2024 nicht gesichert, weil im Verwaltungshaushalt nicht die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe der Kredittilgung erwirtschaftet wird. Der Fehlbetrag in der dauernden Leistungsfähigkeit beträgt immerhin 765.000 Euro. Ab 2025 werde jedoch die Tilgung der Kredite erwirtschaftet und die dauernde Leistungsfähigkeit wieder sichergestellt.

Das Gesamtvolumen des Haushaltes beträgt 14,38 Millionen Euro, davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 11,52 und auf den Vermögenshaushalt 2,86 Millionen Euro.

Zu den wichtigen Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zählen: Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt (531.000 Euro), Schlüsselzuweisung und Mehrbelastungsausgleich​ (​​2.930.000 Euro), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2.397.000 Euro), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (430.000 Euro), der Holzverkauf​​​ (152.000 Euro) Mieten, Pachten, Gebühren, Entgelte​​​ (527.000 Euro), Dividenden und Konzessionsabgaben​​​ (271.000 Euro), die Grundsteuer​​​ (768.000 Euro) und die Gewerbesteuer​​​ (1.700.000 Euro). Das Rechnungsergebnis bei der Gewerbesteuer 2023 beträgt 2.345.000 Euro. Im reduzierten Planansatz sind eventuelle Gewerbesteuerrückzahlungen berücksichtigt.

Fast drei Millionen für das städtische Personal

Dafür wird im Verwaltungshaushalt das meiste Geld ausgegeben. Die Personalausgaben betragen 2,96 Millionen Euro und steigen gegenüber dem Planansatz 2023 um 203.000 Euro. Die Betriebs- und Geschäftsausgaben steigen gegenüber 2023 um 19.000 Euro und wurden mit 1.47 Millionen Euro berücksichtigt.

Zu weiteren erheblichen Ausgaben im Verwaltungshaushalt gehören die: Kreisumlage ​mit 2.99 Millionen Euro und die Schulumlage​ mit 495.000 Euro. Die Kreis- und Schulumlage sinkt gegenüber 2023 um immerhin 93.000 Euro.

Weiterhin gehören zu den Ausgaben die Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen​ (2.2 Millionen Euro) und die Erstattung für die Kinderbetreuung in Fremdgemeinden​ (520.000 Euro).

Kindergartenauslastung leicht gestiegen

Im Kindergarten Königsee werden 250 Plätze vorgehalten. Zu Beginn des Jahres lag die Belegung in Königsee bei 148 Kindern. Aktuell ist die Belegung auf 172 Kinder angestiegen. Bei 70 vorgehaltenen Plätzen in Rottenbach lag die Belegung zu Jahresbeginn bei 60 Kindern. Ebenso sind vier Euro pro Einwohner als Ortsteilfonds berücksichtigt. In Summe sind das 16.420 Euro.

Das Volumen des Vermögenhaushaltes beträgt 2,86 Millionen Euro. Für Hard- und Software sind 45.000 Euro, für die Feuerwehr​ 146.000 Euro, die weitere Erneuerung der Spielplätze 15.000 Euro und die städtebauliche Planung 25.000 Euro eingeplant.

Große Maßnahmen in der Stadtsanierung sind die Fortsetzung der Sanierung der Hospitalstraße (70.000 Euro), Mittel für die Immobilie Wilhelm-Pieck-Straße 11 (541.000 Euro), der 1. Bauabschnitt am Goldfischteich (185.000) und die Erhöhung des Betrages für die Außenanlagen an den Wohnblöcken Lindenstraße um weitere 70.000 Euro. Im Bereich der Dorferneuerung ist unter anderem die weitere Sanierung im Waldhaus Königsee (143.000 Euro) und der Abriss einer Industriebrache in Dörnfeld (83.000 Euro) verankert.

Der Abschnitt Gemeindestraßen beinhaltet die Planung der Zufahrt Bauhof Rottenbach (20.000 Euro) und weitere Mittel für die Ortsstraße Egelsdorf (76.000 Euro), sowie den allgemeinen Straßenunterhalt (120.000 Euro). Außerdem sind Mittel für den Friedhof (48.000 Euro), den Bauhof ​​​​​​(50.000 Euro), die Sanierung der Feld- und Wirtschaftswege (165.000 Euro) und den Abschluss der Sanierung am Barigauer Turm mit 50.000 Euro vorgesehen.

Verschuldung deutlich unter dem Thüringer Schnitt

​​​​​​Die Verschuldung wird Ende 2024 bei 1,32 Millionen Euro liegen, das sind 185 Euro pro Einwohner und damit deutlich unter dem Durchschnitt der Thüringer Kommunen von 492 Euro bei vergleichbaren Gemeinden. Mehrere Stadtratsmitglieder nutzten die Gelegenheit zu Lob und Anerkennung für die Arbeit der Verwaltung und die konstruktive Atmosphäre in den Ausschusssitzungen bei der Vorbereitung.