Saalfeld. Der 53-jährige Georgier war vom Landgericht Gera ins Gefängnis geschickt worden - jetzt ging es per Flieger ins Herkunftsland

Am Ende ging es ganz schnell: Initiiert durch die Ausländerbehörde des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt und mit Hilfe von Polizei und Bundespolizei wurde jüngst ein georgischer Staatsbürger in seine Heimat abgeschoben. Der Mann, der bis zu seiner Festnahme Kopf einer Drogenbande in Rudolstadt war, war dabei, eine mehrjährige Haftstrafe unter anderem wegen bandenmäßigen Drogenhandels in Deutschland zu verbüßen und wurde direkt aus der Haft aufgrund einer Ausweisungsverfügung der Ausländerbehörde des Landratsamtes abgeschoben.