Saalfeld. Wer hier antritt und auf welche Themen man sich konzentrieren will

Wer geht für die SPD in Saalfeld in das Rennen um die Sitze im Stadtrat? Das ist jetzt bekannt. 17 Kandidatinnen und Kandidaten wurden für die Wahl am 26. Mai nominiert. An der Spitze steht, wie schon 2019, der bisherige Fraktionsvorsitzende Steffen Lutz (53 Jahre), der seit 2021 als Justitiar in der Stadtverwaltung Rudolstadt arbeitet. Auf Platz zwei folgt die inzwischen 23-jährige Masterstudentin Lisa-Marie Püchler und auf Platz drei Mike Zablowski, er ist Meister Gasversorgung der EVR Rudolstadt. Auf den Plätzen vier und fünf folgen dann mit Kristin Köferstein-Moritz, Personalreferentin im Saalemaxx, und Christoph Fiedler, Amtsleiter Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung im Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, zwei neue, parteilose Kandidaten, die erstmals auf der SPD-Liste antreten.

Einen Bürgermeisterkandidaten stellt die SPD nicht

Die Liste wird vervollständigt durch die bisherige SPD-Stadträtin Christine Lehder auf Platz 6, Andreas Spahn (parteilos) auf Platz 7, Heike Grosse auf Platz 8, Udo Wolf auf Platz 9, Alexandra Lutz auf Platz 10. Sodann folgen Hartmut Hohla, Julienne Trempert, Dipl.-Ing. Rainer Heuchel, Thorsten Schreiber, Max Webel, Dr. Eberhard Köhler und Dr. Burkhard Reh. „Wir haben damit sowohl junge Menschen als auch erfahrene und gestandene Persönlichkeiten für unseren SPD-Wahlvorschlag gewinnen können“, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Im Mittelpunkt des Wahlkampfes sollen laut der Information von Steffen Lutz soziale stadtpolitische Themen, eine weiterhin offene, demokratische Gesellschaft und auch zukunftsfähige Investitionen in Saalfeld und seinen Ortsteilen stehen.

