Pausenbetrieb an der Friedrich-Adolf-Richter-Schule in Rudolstadt-Schwarza-Nord. An der Freien Gemeinschaftsschule der AWO lernen aktuell über 300 Schüler von der Schuleingangsphase bis zur 12. Klasse. Hier war am 15. Januar 2024 ein Lehrer am Arbeitsort durch Polizeikräfte festgenommen worden. © Funkemedien | Thomas Spanier