Rudolstadt. Die Polizei hat eine andere Behörde mit einem Großaufgebot unterstützt. Was dazu bekannt ist.

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Dienstagabend zwischen 17 und 18.30 Uhr auf einem Grundstück in der Weimarischen Straße in Rudolstadt. Ein kompletter Einsatzzug war vor Ort. Mehrere Polizeifahrzeuge standen vorübergehend auf dem Parkplatz des Nordfriedhofes. Augenzeugen berichteten, dass Beamte in voller Ausrüstung Zugang zu einem Gebäude suchten.