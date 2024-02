Saalfeld. Ausländerbehörde des Landratsamtes informiert

Asylanträge, Aufenthalte, Abschiebungen: Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt stellt sich seiner Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis, zugewiesene Flüchtlinge aus der Ukraine und anderen Teilen der Welt menschenwürdig unterzubringen und bestmöglich zu betreuen. Jetzt informiert die Ausländerbehörde über aktuelle Zahlen.

Aktuell 2006 Ukrainer registriert

„Aus der Ukraine wurden seit Beginn des russischen Überfalls 2548 Personen bei der Ausländerbehörde erfasst. Aktuell sind 2006 Personen hier registriert. Darüber hinaus wurden in den vergangenen zwölf Monaten 515 Asylanträge gestellt. Davon wurde bisher kein Antragsteller als asylberechtigt anerkannt. In vielen Fällen steht die Entscheidung zum Asylstatus noch aus“, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

Zudem gibt es weitere Regelungen, die einen besonderen Schutz oder zumindest legalen Aufenthalt im Landkreis ermöglichen. Wie die Behörde informiert, wurde 46 Personen ein Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention zuerkannt. Für 133 Personen gilt ein subisidiärer Schutz. Abschiebeverbote bestehen bei 26 Personen, unter anderem, weil den Betroffenen im Falle einer Abschiebung Gefahr für Leib und Leben im Heimatland droht. Bei 42 Personen wurde der Antrag abgelehnt oder eingestellt, da die Antragsteller entweder den Antrag zurückgenommen haben oder untergetaucht sind und das Verfahren nicht weiter betreiben. In 89 Fällen wurde der Antrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt, etwa, weil die Personen aus einem sicheren Herkunftsland eingereist sind oder aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland gekommen sind.

Ausreisepflicht in 145 Fällen

In 145 Fällen besteht eine vollziehbare Ausreisepflicht. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um abgelehnte Asylbewerber. Die größte Gruppe stellen dabei Menschen aus Georgien dar. Georgien ist – zusammen mit der Republik Moldau - seit dem 23. Dezember 2023 als sicherer Herkunftsstaat eingestuft worden.

Die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen werden vollständig von Bund und Land übernommen. Zuweisungen kommen regelmäßig aus den Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaates in Saalfeld-Rudolstadt an. Die Menschen müssen untergebracht werden. Während das Sachgebiet Asyl aus dem Fachbereich Jugend, Soziales und Gesundheit für die Unterbringung und Betreuung zuständig ist, bearbeitet die Ausländerbehörde im Fachbereich Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Umwelt die Aufenthaltstitel.