Gera. Am Landgericht Gera hat am Mittwoch der Prozess begonnen: Der Fall handelt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Am Landgericht Gera hat am Mittwoch der Prozess gegen eine Frau aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und einen Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs begonnen. Beide sollen sich an der Tochter der Angeklagten vergangen haben.

Die Staatsanwaltschaft legt den Angeklagten zur Last, an dem Mädchen regelmäßig im Tatzeitraum von 2018 bis 2023 sexuelle Handlungen durchgeführt zu haben. Die Angeklagten sollen dabei auch Bild- und Videodateien von der Geschädigten hergestellt haben. Das heute 13-jährige Mädchen war bei der ersten Tat acht Jahre alt.

Diese Straftaten legt die Staatsanwaltschaft beiden zur Last

Für die Angeklagte listet die Staatsanwaltschaft 32 Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern auf. In einem Fall soll es sich um schweren sexuellen Missbrauch handeln. Die Fürsorge- und Erziehungspflicht soll die 35-Jährige, die als Reinigungskraft arbeitete, in 98 Fällen verletzt haben.

Dem 49 Jahre alten Angeklagten, der Lackierer ist und sich als Fußballtrainer eines Kreisligisten in Bayern engagiert hat, legt die Staatsanwaltschaft den sexuellen Missbrauch von Kindern in 52 Fällen zur Last, darunter ebenfalls ein Fall des schweren sexuellen Missbrauchs. Zudem soll er in vier Fällen zum sexuellen Missbrauch angestiftet haben.

Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt

Gleich zum Auftakt des Prozesses stellte die Nebenklagevertreterin den Antrag, die Öffentlichkeit von der Verhandlung auszuschließen, weil intime Umstände aus dem Leben des geschädigten Mädchens besprochen werden. Dem schlossen sich die Verteidigung sowohl der Frau als auch des Mannes an. Die siebente Strafkammer entschied daraufhin, die Öffentlichkeit für die Dauer der Hauptverhandlung auszuschließen. „Es werden durchgehend Umstände aus dem höchstpersönlichen Lebensbereich der Nebenklägerin, die ihre Privat- und Intimsphäre betreffen, erörtert“, sagt der Vorsitzende Jens-Ole Lukas. Gleiches gelte für die Angeklagten, deren sexuellen Vorlieben zur Sprache kommen sollen.

Mehr aktuelle Fälle

Sowohl die Frau als auch der Mann sitzen in Untersuchungshaft. Allein für einen Fall des schweren sexuellen Missbrauchs droht eine Mindestfreiheitsstrafe von zwei Jahren. Die siebente Strafkammer hat acht Verhandlungstage bis in den Mai angesetzt, um den Fall zu klären.