Rudolstadt. Liste mit elf Bewerbern für die Stadtratswahl beschlossen

Simone Post, aktuelle Fraktionsvorsitzende der Linken im Rudolstädter Stadtrat, ist von ihrer Partei als Kandidatin für das Amt des Bürgermeisters in Rudolstadt aufgestellt worden. „Die Linke Rudolstadt setzt in den anstehenden Kommunalwahlen sowohl auf erfahrene Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker als auch junge Gesichter. Die am vergangenen Samstag beschlossene Stadtratsliste wird von der aktuellen Fraktionsvorsitzenden Simone Post angeführt, die auch als Bürgermeisterkandidatin der Partei aufgestellt wurde. Auf Platz 2 folgt der stellvertretende Landesvorsitzende der Partei in Thüringen Daniel Starost. Platz 3 wird von der 19-jährigen Sprecherin der örtlichen Linksjugend-Gruppe Katharina Fritz besetzt“, heißt es in einer Mitteilung der Partei.

Zu ihrer Kandidatur als Bürgermeisterin erklärt Simone Post: „Ich möchte mich dafür einsetzen, dass bei allen kommunalen Entscheidungen die Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt mehr einbezogen werden. Mein größtes Ziel ist eine nachhaltige Entwicklung Rudolstadts.“

Für nachhaltige Entwicklung Rudolstadts

Daniel Starost, Kandidat auf Platz 2 der Stadtratsliste, erklärt die Themen Kultur, Theater, Tourismus und Gastronomie zu seinen Schwerpunkten: „Mir liegt besonders die Rudolstädter Kulturszene am Herzen, zu der ich natürlich das Theater Rudolstadt, als gelernter Koch aber auch die vielfältigen gastronomischen und touristischen Angebote unserer Stadt zähle.“ Katharina Fritz will sich als jüngste Kandidatin vor allem für die Repräsentation von jungen Menschen und Frauen im Rudolstädter Stadtrat einsetzen: „Ich stehe für eine feministische Politik in Rudolstadt, die sich klar gegen rassistische und faschistische Positionen stellt. Vor allem aber möchte ich den jungen Menschen in der Stadt eine Stimme geben und mich für ihre Interessen starkmachen.“

Insgesamt stehen elf Personen auf der Liste der Rudolstädter Linken. Der Reihenfolge nach sind dies: Christian Fust, Jörg Fritz, Hubert Krawczyk, Marcus Siller, Andreas Baudisch, Franziska Kölbl, Steffen Post und Klaus Biedermann.