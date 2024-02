Saalfeld. Feierliche Trinkbrunnenweihe in der Evangelischen Johannesschule

Schon lange hatten sich die Kinder der Evangelischen Johannesschule Saalfeld einen Trinkbrunnen gewünscht. Nun endlich war es so weit. Dank der großzügigen Unterstützung des Schulfördervereins und des Lions-Club Saalfeld konnte am vergangenen Dienstag der neue Trinkbrunnen feierlich eingeweiht werden.

Brunnen passt zum Thema Nachhaltigkeit

Im Rahmen des täglichen Morgensingens hießen alle Kinder und Pädagogen eine fröhliche Schar von Gratulanten in der Schulaula willkommen. Das Lied „Wasser braucht der Wasserfloh“ war die perfekte Einstimmung dafür. Sabine Zeidler-Letsch, die Schulleiterin, begrüßte die Johannesschulgemeinschaft und die anwesenden Gäste. Sie hob namentlich hervor Andrea Rosenthal (ZWA Saalfeld), Bürgermeister Steffen Kania, den Landtagsabgeordneten Maik Kowallek sowie Stefan Gutbier (Lions-Club Saalfeld) und Daniel Schröder (Schulförderverein).

Wasserrap bringt Schulgemeinschaft in Schwung

Die Installation eines Brunnens für die Kinder ist dabei kein Selbstzweck. Als evangelische Schule liegt der Johannesschule die Bewahrung der Schöpfung besonders am Herzen. Seit Jahren schon werden Projekte mit den Kindern realisiert, die das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt rücken. 2022 wurde die Schule Energiesparmeister des Landes Thüringen und belegte zudem in dieser Kategorie bundesweit den achten Platz. Die Auszeichnung zur „Nachhaltigkeitsschule“ mit dem Prädikat „Gold“ war im gleichen Jahr die überregionale Wertschätzung für die Schulprojekte. Im Dezember 2023 wurde die Schule vom Thüringer Ministerium für Landwirtschaft und Infrastruktur mit dem zweiten Platz beim Stadtradeln geehrt. Die Inbetriebnahme des Trinkbrunnens reiht sich ein in viele aktuelle Initiativen rund um das Thema Wasser. Die Johannesschule ist damit auf dem guten Weg zu einer „trinkwasserfreundlichen Schule“.

Der Schlusspunkt des kleinen Programms hinterließ besonderen Eindruck bei allen Gästen: Ein eigens im Projekt einstudierter „Wasserrap“, bei dem die ganze Schulgemeinschaft ordentlich in groovigen Schwung kam.