Baumaßnahmen im Kreuzungsbereich in Volkstedt werden fortgesetzt

Die Baumaßnahmen in Volkstedt werden fortgesetzt. Was auch bedeutet, dass die Breitscheidstraße ab dem 4. März wieder voll gesperrt ist. Die Verkehrsbehörde der Stadtverwaltung wurde durch die von ZWA und EnR beauftragte Baufirma informiert, dass die Breitscheidstraße ab dem 4. März erneut voll gesperrt wird. Grund hierfür ist die Fortsetzung der im letzten Jahr begonnenen Maßnahme zur Erneuerung von Leitungen des ZWA und der EnR. Hierfür sind zunächst für voraussichtlich vier Wochen der Kreuzungsbereich mit der Zeigerheimer Straße und die Zeigerheimer Straße selbst betroffen. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Breitscheidstraße zwischen Zeigerheimer Straße und Westbrücke in drei Teilabschnitten gesperrt.

Fertigstellung für Ende September geplant

Die nicht betroffenen Abschnitte bleiben für Anwohner und Anlieger befahrbar. Die Stadt Rudolstadt wird die Maßnahme eng begleiten und auf eine zügige Fertigstellung drängen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Seitens der Baufirma wurde für den ersten Bauabschnitt der Einsatz von zwei Baukolonnen zugesagt. Nach derzeitigem Bauzeitenplan ist die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme für Ende September 2024 vorgesehen.