Unter der Leitung von Annett Franke eröffnet die Lebenshilfe e.V. in der Darrtorstraße 11 in Kürze das Begegnungs-Café „Vielfalt“. Die Lebenshilfe betreibt in dem Haus, das vormals der Caritas gehörte, eine Freiwilligen-Agentur. © OTZ | Guido Berg