Saalfeld. Landkreis legt gedruckten Museumsführer in erster Auflage von 600 Stück auf

Zum Jahresende hat das Presse- und Kulturamt des Landratsamtes eine neue Museumsbroschüre für den Landkreis produziert. Am 29. Februar stellte Landrat Marko Wolfram gemeinsam mit Unterwellenborns Bürgermeisterin Andrea Wende das knapp 150 Seiten starke Heft im Bergbau- und Heimatmuseum Könitz vor. Als Gastgeberin freute sich darüber besonders Museumsleiterin Annett Färber sowie Alexander Stauch vom Könitzer Steinezimmer. Den Termin im Museum nutzten der Landrat und seine Begleiter auch gleich, um sich die vielfältige Auswahl an Mineralien im nur wenige Meter entfernten Steinezimmer anzuschauen, „eine der besten Regionalsammlungen schlechthin“, wie es in der Museumsbroschüre heißt.

Bewusste Entscheidung für gedruckte Variante

„Ich freue mich, dass wir unseren Gästen diese kompakte und praktisch eSammlung aller Museen und Heimatstuben im Landkreis zur Verfügung stellen können“, sagte Wolfram. „Wir haben uns bewusst für eine gedruckte Ausgabe entschieden, da nicht alle Besucherinnen und Besucher nur digital unterwegs sind und weil manche Einrichtungen noch nicht über einen gut findbaren Internetauftritt verfügen“, so der Landrat. Die musealen Einrichtungen stellten das Gedächtnis der Region dar, betonte Wolfram.

„Für die Gemeinde Unterwellenborn mit mehreren musealen Einrichtungen in verschiedenen Ortsteilen ist diese Broschüre eine tolle Ergänzung unserer eigenen Werbemaßnahmen“, freute sich Bürgermeisterin Wende, die als erste das Druckwerk erhielt.

Erste Auflage mit 600 Exemplaren

Viele Bilder und kurze Beschreibungen sowie die wichtigsten Kontaktinformationen geben eine Kurzübersicht über knapp 70 Museen und Heimatstuben im Landkreis. Wo ein Internetauftritt vorhanden ist, führt ein QR-Code auf den Seiten zu den weiterführenden Informationen. Als Datenbasis diente die Erhebung für das Museumsentwicklungskonzept, das durch das Presse- und Kulturamt erstellt und vom Kreistag beschlossen wurde. Zusammengestellt und gestaltet wurde die Publikation von Carolin Schreiber, die seit vielen Jahren für die Druckerzeugnisse des Landratsamtes verantwortlich ist.

In der ersten Auflage wurden 600 Exemplare im heimischen Unternehmen SDC -Satz und Druck Centrum Saalfeld hergestellt. Die Broschüre mit Draht-Ringbindung ist im Presse- und Kulturamt erhältlich und wird sukzessive an die musealen und touristischen Einrichtungen ausgeliefert, solange der Vorrat reicht.