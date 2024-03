Saalfeld. Zahl der Straßenbaustellen in der Kreisstadt nimmt im März weiter zu - wo es zu Behinderungen kommt und was die Gründe sind

Mit dem aufziehenden Frühjahr nimmt auch die Zahl der Straßenbaustellen wieder zu. In Saalfeld ist derzeit an sieben Stellen mit Behinderungen zu rechnen, zwei neue Vollsperrungen kommen am Montag hinzu.

So kommt es am 4. März im Zeitraum von 7:30 bis 15 Uhr zu Einschränkungen in der Ortsstraße in Aue am Berg. „Die Straße muss Höhe Kirche voll gesperrt werden. Grund ist der Rückbau von Strommasten im Auftrag der Saalfelder Energienetze GmbH“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Eine weitere Vollsperrung betrifft die gesamte kommende Arbeitswoche: Im Zeitraum vom 4. März, 8 Uhr, bis 8. März muss die Judengasse, Höhe der Haus-Nr. 3/4, voll gesperrt werden. Grund sind Tiefbauarbeiten zur Rekonstruktion des Trinkwasserhausanschlusses i.A. des ZWA Saalfeld-Rudolstadt. Die Einbahnstraßenregelung wird während der Zeit der Bauarbeiten aufgehoben.

Endspurt bei Arbeiten in der Breitscheidstraße

Bis 11. März kommt es außerdem zu Einschränkungen in der Breitscheidstraße im Abschnitt zwischen Niedere Köditzgasse / Kelzstraße und Köditzgasse / Käthe-Kollwitz-Straße. In Fahrtrichtung Niedere Köditzgasse / Kelzstraße ist eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet, in der Gegenrichtung ist die Straße voll gesperrt. Grund sind Tiefbauarbeiten zur Störungsbeseitigung sowie Neuverlegung der Stromleitung i.A. der Saalfelder Energienetze GmbH.

Ampelregelung wegen Bauarbeiten in der Breitscheidstraße in Saalfeld. Hier kommt es noch bis zum 11. März zu Einschränkungen. © Funkemedien | Thomas Spanier

Bis 12. März ist die Kapellenstraße, Höhe Kirche, aufgrund von Straßenbauarbeiten voll gesperrt.

Bis 19. März kommt es zu Einschränkungen in der Lutherstraße. Die Straße ist Höhe Haus-Nr. 6 voll gesperrt. Nach einer Havarie werden hier Tiefbauarbeiten zur Reparatur der Abwasserleitung i.A. des ZWA Saalfeld-Rudolstadt durchgeführt.

„Alte Freiheit“ bis Ende November gesperrt

Bis 31. Mai ist die Straße „Am Roten Berg“ im Abschnitt zwischen Herrengrabenstraße und Dr.-Heinz-Pfeiffer-Straße voll gesperrt. Hier werden Tiefbauarbeiten für die Leitungsverlegung durchgeführt.

Die Alte Freiheit in Saalfeld ist der Startpunkt für den Bau des neuen Hauptsammlers, der bis zum Weidig führt. © ZWA | ZWA

Bis 30. November kommt es zu Einschränkungen in der Straße „Alte Freiheit“. Die Straße ist im Abschnitt zwischen Friedensstraße (Meininger Hof) und Schloßstraße für den Fahrverkehr und den Fußgängerverkehr voll gesperrt. Hier werden Tiefbauarbeiten zur Neuverlegung von Versorgungsleitungen i. A. des ZWA Saalfeld-Rudolstadt und der Saalfelder Energienetze GmbH durchgeführt.

Weitere Informationen: https://www.saalfeld.de/buergerservice/verkehrsinformationen/