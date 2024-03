Saalfeld. Ein 87-jähriger Nissan-Fahrer beschleunigt an der falschen Stelle und landet im Krankenhaus - was bisher dazu bekannt ist

Einen Unfall mit einem alleinbeteiligten Pkw-Fahrer gab es bereits am Freitag in Saalfeld. Dabei wurde ein 87-jähriger Mann leicht verletzt. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann mit seinem Nissan gegen 13.40 Uhr von der Friedensstraße kommend in den Kreisverkehr am Blankenburger Tor ein. Kurz vor der Ausfahrt in Richtung Auf dem Graben/Bahnhof habe er aus ungeklärter Ursache das Fahrzeug beschleunigt und sei anschließend gegen einen Metallpfosten und eine Laterne gefahren, sagte Ivonne Weitzdörfer-Zille, Sprecherin der Landespolizeiinspektion (LPI) Saalfeld.

Neben den Polizeibeamten, die während der Unfallaufnahme den Verkehr im Kreisverkehr regelten, kam auch ein Rettungswagen zum Einsatz, der den leicht verletzten Rentner in die Thüringen-Kliniken brachte. Das verunfallte Fahrzeug wurde abgeschleppt.