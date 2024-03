Munschwitz. Rameder Anhängerkupplungen und Autoteile mit Sitz in Munschwitz strukturiert sein lokales Geschäft neu

Marcus Vollbrecht, 36, wird neuer Deutschlandchef der Rameder-Unternehmensgruppe, die mit 27 Online-Shops in 28 Ländern größter Komplettanbieter für Transportlösungen in Europa ist. Vollbrecht sei bereits seit mehr als elf Jahren im Unternehmen, zuletzt als Group Chief Operating Officer, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Nun übernimmt er als Geschäftsführer Deutschland zusätzlich die Gesamtverantwortung für den Kernmarkt Deutschland. In seiner neuen Funktion berichte er direkt an Dr. David Gabrysch, CEO der Rameder-Gruppe.

„Marcus Vollbrecht verantwortet bereits seit einigen Jahren erfolgreich das B2B-Geschäft, das in Deutschland derzeit den größten Anteil ausmacht. Zukünftig wollen wir unsere Kunden noch individueller bedienen und dabei auch Privatkunden deutlich stärker in den Fokus nehmen. Für diese Aufgabe ist Markus die optimale Besetzung“, wird Gabrysch in der Mitteilung zitiert. Er freue sich, „mit ihm gemeinsam von Deutschland aus das lokale und internationale Geschäft der Rameder-Gruppe weiterzuentwickeln.“

Karriere vor zwölf Jahren bei Rameder gestartet

Im Jahr 2012 startete Marcus Vollbrecht seine Karriere im Finanzbereich von Rameder. Zuvor war der studierte Betriebswirt drei Jahre lang bei der österreichischen Klausner-Gruppe tätig. „Meine Aufgabe ist es nun, das Geschäft in Deutschland weiter auszubauen und es weiter als Basis der internationalen Expansion zu etablieren. Dabei werden wir bestehende Synergien mit unseren ausländischen Gesellschaften zukünftig noch stärker nutzen und neue schaffen“, erklärt Vollbrecht.

Rameder wurde 1996 als Familienunternehmen mit Stammsitz im Leutenberger Ortsteil Munschwitz gegründet und ist heute im Besitz des führenden norwegischen Private-Equity Unternehmens FSN Capital Partners. In den vergangenen Jahren hat die Rameder-Gruppe zahlreiche europäische Märkte erschlossen und ist aktuell mit 18 Tochtergesellschaften in 28 Ländern vertreten. Insgesamt beschäftigt die Gruppe nach eigenen Angaben rund 500 Mitarbeiter in Europa.