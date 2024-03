Saalfeld/Rudolstadt. Ein Ausblick auf Veranstaltungen der nächsten Tage und Wochen in Rudolstadt, Schwarza, Saalfeld und Leutenberg.

Nach der großen Resonanz im vorigen Jahr sucht das Schillerhaus Rudolstadt erneut Lieblingstexte. Im Garten des Schillerhauses werden die eingereichten Werke am 2. Juli wieder von Anne Kies und Johannes Geißer, Akteure des Theater Rudolstadt, mit schauspielerischer Verve vortragen. Ob Gedicht, Romanpassage, Ballade oder ein Brief, der besonders beeindruckt hat - Interessierte können den entsprechenden Text teilen mit anderen und erleben gemeinsam mit Anne Kies und Johannes Geißer ein einmaliges Leseerlebnis.

Bis 26. Juni besteht die Möglichkeit, den Lieblingstext per E-Mail an Schillerhaus@rudolstadt.de oder persönlich vor Ort einzureichen. Das Schillerhaus und seine Mitarbeiter sind gespannt auf die literarischen Entdeckungen und freuen sich darauf, diese zu teilen. Für Fragen und weitere Informationen steht das Team des Schillerhauses gerne zur Verfügung. Per E-Mail unter c.hofmann@rudolstadt.de oder telefonisch unter 03672/486470.

Weitere Informationen zu dieser und anderen Veranstaltungen auf der Internetseite des Schillerhauses unter https://schillerhaus.rudolstadt.de/veranstaltungen.

Vortrag über „Das Geheimnis der Rauhnächte“

Am Mittwoch ab 15 Uhr lädt die Awo-Begegnungsstätte Kopernikusweg in Rudolstadt zum Vortrag „Das Geheimnis der Raunächte“ von Katrin Lück ein. Die Thüringer Olitätenkönigin wird in die mystische Welt dieser besonderen Zeit entführen und die Teilnehmer mit Wissen, Begeisterung und Verwunderung über die tiefe Spiritualität und Kreativität unserer Vorfahren inspirieren.

Der Vortrag dient als Ersatz für eine im Dezember 2023 ausgefallene Veranstaltung. Katrin Lück integriert verschiedene Erlebnisebenen, um sicherzustellen, dass die Veranstaltung bis zur letzten Minute spannend bleibt. Die Awo-Begegnungsstätte Kopernikusweg freut sich auf eine Reise durch die Welt der Raunächte.

Saalfelds Bürgermeister bittet zum Stammtisch

Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) ist es wichtig, zu wissen, was die Bürgerinnen und Bürger der Stadt bewegt, welche Sorgen und Wünsche sie haben. Aus diesem Grund lädt er regelmäßig zur Sprechstunde ein, die jeweils zwei Wochen vor einer Stadtratssitzung stattfindet.

Die nächste Bürgermeistersprechstunde 2024 findet an diesem Mittwoch, 6. März, von 14 bis 15.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Saalfeld statt.

Wandererstammtisch im Rathaus in Leutenberg

Ungewöhnliche Zeit und ungewöhnlicher Ort: Am Dienstag ab 17 Uhr findet der Wanderer-Stammtisch dieses Mal im Rathaus in Leutenberg statt. Anlass ist laut Dietmar König die Auftaktveranstaltung „Unser Thüringer Meer - Wir für hier!“.