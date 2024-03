Rudolstadt. Die Neuauflage eines längst vergriffenen Buches beleuchtet Friedhöfe in ganz Thüringen.

Der Rudolstädter Museologe, Historiker und Autor Dieter Scheidig widmete sich erneut seinem Spezialgebiet und verfasste so eine Neuauflage über die Sepulkralkultur, also dem, was zu Begräbnissen, Bestattungen und dem Friedhof selbst gehört.

„Friedhöfe in Thüringen - Alte Gottesäcker und Totengärten - Erlebte Sepulkralkultur“ umfasst knapp mehr als 120 Seiten und beleuchtet unter anderem Friedhöfe im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Weimar, Altenburg, Jena, Arnstadt, dem Saale-Orla-Kreis und Greiz. Damit will Scheidig einmal mehr und intensiver gegen das Vergessen wirken und den Leser an Geschichten eines Jahrhunderts teilhaben lassen.

Neben Bildern und geschichtlichen Zusammenhängen enthält das Werk Hinweise zu weiterführender Literatur sowie eine Übersicht zu verwendeten Fachbegriffen und Fremdwörtern samt Erklärung. Erhältlich ist das Buch in allen regionalen Buchhandlungen sowie im Internet.