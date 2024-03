Saalfeld. Gleich zwei betrunkene Autofahrer hat die Polizei in Saalfeld an einem Abend gestoppt. Diese Konsequenzen tragen beide nun davon.

Gleich zwei betrunkene Autofahrer hat die Polizei am Dienstag in Saalfeld aus dem Verkehr gezogen. Den Angaben zufolge war gegen 20.55 Uhr ein 47-Jähriger in der Schillerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von mehr als 1,3 Promille.

Gegen 23.30 Uhr wurde dann ein 28-Jähriger in der Rosmaringasse kontrolliert. Bei ihm ergab der Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Beide Männer mussten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Die Führerscheine wurden sichergestellt und Strafverfahren eingeleitet.

red