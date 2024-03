Rudolstadt. Eine junge Frau ist bei einem Unfall in Rudolstadt verletzt worden. Erst eine Mauer konnte ihre Irrfahrt stoppen.

Eine 18 Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Rudolstadt verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die junge Frau gegen 6.10 Uhr auf der B88 aus Richtung Anton-Sommer-Straße unterwegs und wollte nach links in die Ludwigstraße abbiegen.

Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr sie jedoch geradeaus über den Gehweg sowie eine Rabatte und kam letztendlich an einer Grundstücksmauer zum Stehen. Die 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

red