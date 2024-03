Saalfeld/Rudolstadt. Sonnabend in einer Woche wird im Wald zwischen Niederkrossen und Oberkrossen aufgeforstet - Lebenshilfe mit neuem Angebot in Saalfeld

1000 neue Bäume für die Saalleiten

Zu einer Pflanzaktion lädt Revierförster Maik Meißner von ThüringenForst am Sonnabend, 16. März, ab 9 Uhr an die Saalleiten zwischen Uhlstädt, Rückersdorf und Niederkrossen ein. Im Fischertal bei Töpfersdorf sollen Bäumchen gepflanzt und mit Freiwuchsgittern geschützt werden. Ein paar „Verschönerungsarbeiten“ an der „Spechtschmiede“ sind auch mit eingeplant.

Es werden insgesamt 1000 Bergulmen, Bergahorne, Lärchen, Douglasien und Weißtannen gepflanzt. „Wir erwarten, dass die Natur aus eigener Kraft diese Mischung mit Buche, Kiefer, Birke und Eiche ergänzt“, so der Förster.

Organisiert wird der Tag von ThüringenForst, dem Waldbesitzer Günter Schortmann, dem Saalleitenverein, dem Heimatverein Uhlstädt-Weißbach und der Forstbetriebsgemeinschaft „Uhlstädter Heide“. Unterstützung gibt es von der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel und der Grundschule Uhlstädt.

Mini-Praktikum in der Pflege im Krankenhaus

Einblicke in die Pflege erhalten interessierte Schülerinnen und Schüler bei einem Mini-Praktikum, das die Thüringen-Kliniken jetzt anbieten. Am „Tag der Berufe“, in diesem Jahr am 14. März, sowie an zwei Tagen in den Osterferien haben Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse die Möglichkeit, die Berufsbilder der Pflege zu erkunden und selbst auch kleine Übungen zu absolvieren. „An der Seite von erfahrenen Praxisanleitern der Thüringen-Kliniken tauchen die Praktikanten in die Pflege-Welt ein“, heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses.

Die Termine für die Mini-Praktika am Klinikstandort Saalfeld, Rainweg 68: Donnerstag, 14. März, 16 bis 18 Uhr, Mittwoch, 3. April 2024, 9.30 bis 12 Uhr, Donnerstag, 4. April, 14.30 bis 17 Uhr.

„Diese Praktika bieten eine sehr gute Gelegenheit, einen realistischen Einblick in den vielfältigen Pflegeberuf zu erhalten“, sagte Sylvia Aschenberner, Pflegedirektorin der Thüringen-Kliniken, die sich auf viele Praktikanten freut.

Anmeldungen sind ab sofort möglich in der Unternehmenskommunikation der Thüringen-Kliniken, Telefon 03671 54-1335, Mail: presse@thueringen-kliniken.de.

Café Vielfalt eröffnet in der Freiwilligenagentur

Am Donnerstag eröffnet das Café Vielfalt in der Freiwilligenagentur der Lebenshilfe, in der Darrtorstraße 11 in Saalfeld. „Ab 13.30 Uhr geht es los“, kündigte Lebenshilfe-Geschäftsführerin Simone Hübner an. Die Lebenshilfe ist seit dem 1. Januar in dem früheren Haus der Caritas tätig und betreibt darin eine Freiwilligen-Agentur. Zunächst waren die Räume neu gestaltet worden. Eine Kleiderkammer soll es in dem Objekt nicht wieder geben, dafür aber eine kleine Tauschbörse.