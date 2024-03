Rudolstadt. Trinkwasserbrunnen im Beisein von Gästen eingeweiht

Sogar Friedrich Schiller, der Namensgeber der großen Regelschule am Bayreuther Platz in Rudolstadt, war an diesem Mittwochvormittag in Gestalt eines Schülers erschienen, um den Trinkwasserbrunnen zwischen Sekretariat und Schülercafe mit zu eröffnen.

Vor den offiziellen Ansprachen, die sowohl Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) als auch Andreas Stausberg, Geschäftsleiter des Zweckverbandes (ZWA) Saalfeld-Rudolstadt, wohltuend schülergerecht und kurz hielten, zeigten einige Regelschüler ein kleines Programm. In dem drehte sich alles um Wasser, den Quell des Lebens. Die Anwesenden durften die Antworten im Gegensatz zum Unterricht hinein rufen und lagen bei Oase, jemandem das Wasser reichen, Blut und Wasser schwitzen, ins kalte Wasser springen, das Wasser bis zum Hals stehen oder das Wasser im Mund zusammenlaufen völlig richtig.

Teil des Klimaschutzes

Andrea Höhn, die seitens der Schule die Begrüßung übernahm, wertete den Trinkwasserbrunnen auch als Teil des Klimaschutzes, der Kohlendioxid spare, schnell verfügbar sei, eine sehr gute Qualität habe und zudem gesund sei. Es freue sie, dass einige Schillerschüler die Absicht hätten, die Wand am Pumpwerk Ammelstädt mit Graffiti künstlerisch zu gestalten.

Mit einem kleinen Programm umrahmten Schülerinnen und Schüler die Einweihung des Trinkwasserbrunnens an der Schillerschule © Hartmut Gerlach | Hartmut Gerlach

Rudolstadts Oberhaupt würdigte das Wasser als das am meisten geprüfte Lebensmittel und freute sich, dass es diese Möglichkeit angesichts vieler zuckerhaltiger und zudem sehr teurer Getränke an der Schillerschule gebe. Er wies darauf hin, dass sich sowohl die Stadt als auch der Förderverein der Schule mit jeweils 4000 Euro am Projekt beteiligt hätten.

Andreas Stausberg, seit zwölf Jahren ZWA-Geschäftsleiter, war nicht mit leeren Händen gekommen. Er brachte Trinkflaschen mit, mit denen die 5. Klassen ausgestattet wurden. Almut Steinmetz, seitens des Fördervereins die Initiatorin des Wasserspenders, bedankte sich bei Stausberg recht herzlich, auch für sein Angebot, einmal im Unterricht über die Bedeutung des Wassers in der Region zu sprechen.

Dann war es endlich soweit. Nelli (re.) und Kim-Lea, zwei ehemalige Zehntklässlerinnen, durften das erste Wasser „zapfen“. Sie hatten im Rahmen einer Projektarbeit dafür gesorgt, dass der Brunnen, der von den Fachleuten des Technik Service Betriebes (TSB) Rudolstadt aufgebaut wurde, mit einem Mosaik verschönert wurde.

Hartmut Gerlach