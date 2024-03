Königsee. Jedermann ist ab 9. März für den Gründungsversuch eines Klangkörpers eingeladen, für den es nur Lust am Singen braucht

Kantorin Anne-Sophie Bunk hat eine neue Idee: „Ein besonderer Workshop mit Norbert Jimmy Brooks-Portratz in Bad Blankenburg ist der Anlass für diese besondere Einladung an alle, die ganz einfach gerne Singen, ohne Noten, ohne Chorerfahrung aber mit viel Freude an der Musik. Die Gospelsongs bieten einen wunderbaren Einstieg ins gemeinsame Musizieren, dazu kommen Rhythmus und Spirit der Stücke. Im Vordergrund stehen die Freude am Singen und die erfahrbare Interpretation der Texte.”

In vier Proben wolle man die Literatur schon etwas kennen lernen, sich aber auch mit den Wurzeln dieser Musik beschäftigen. Man trifft sich dazu an den Samstagen 9. und 16. März ab 18 Uhr, sowie an den Mittwochabenden 20. und 27. März ab 18.30 Uhr, jeweils im Pfarrhaus Allendorf, Ortsstraße 12.

Den Abschluss bildet die Teilnahme am Workshop, dieser findet vom 12. bis 14. April im Allianzhaus Bad Blankenburg statt, zum Gottesdienst erklingen die Werke am Sonntagmorgen dann in der Stadtkirche „Zum Lobe Gottes“ in Königsee. Kantorin Anne-Sophie Bunk findet: „Let`s sing and swing, let`s pray and dance!”