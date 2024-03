Saalfeld. Dominique Lattich über Sackgassen und Kampfgeist

Kennen Sie die bekannte Rede über Frauen aus dem Barbie-Film, in der eine Frau sämtliche Widersprüche mitteilt, die einem als Frau täglich begegnen und mit denen wir umgehen müssen? Das Ergebnis: Es ist unmöglich, eine Frau zu sein. Perfekt sein können wir nicht, weil alle Ansprüche an uns viel zu unterschiedlich sind.

Gehen Sie mal in sich. Behandeln Sie alle Menschen gleich? Frauen wie Männer? Die Frage geht auch an die Damenwelt! Eine ganze Weile fand ich die ganzen Emanzipationsthemen überzogen, aber mit zunehmenden Alter finde ich sie wichtiger - vielleicht auch aufgrund eigener Erfahrungen. Viele Beschreibungen der Frauen, mit denen ich zum Thema Frauentag gesprochen habe, kamen mir verdächtig bekannt vor. So oder so ähnlich habe ich auch viele Dinge beobachtet: Wie Männer Angelegenheiten, die alle angehen, unter sich klären - egal ob mit oder ohne Stammtisch -, wie Frauen die Fäden ziehen, wie sie sich um Kinder kümmern, die Karriere darunter leidet, während der Mann nur alle zwei Wochen die Ehre hat, Ausflüge mit Kindern zu unternehmen und sich gleichsam unter der Woche hocharbeiten kann.

Aber nun, schauen Sie sich um und bilden Sie sich selbst eine Meinung.