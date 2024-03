Bad Blankenburg. Am „Tag der gesunden Ernährung“ bereiten Zehntklässler in der Fröbelstadt eine ausgewogene Mahlzeit für ihre Mitschüler zu

Von Roberto Burian

Kinder und Jugendliche können den Schulalltag bewältigen, mit Freude lernen, sich konzentrieren und Leistungen bringen, wenn sie ihrem Bedarf entsprechend mit ausgewogenen Mahlzeiten versorgt werden. Ein Vollkornbrot oder -brötchen, belegt zum Beispiel mit Frischkäse und Salat, sowie Gemüse- oder Obststückchen sind eine ideale Kombination für das Frühstück. Kinder essen Gemüse und Obst besonders gerne, wenn es in mundgerechten Stücken angeboten wird. Ergänzt mit zuckerfreien Getränken wird daraus ein Powerfrühstück.

Und genau das stand jetzt auf dem Stundenplan in Bad Blankenburg. Die Schüler der Klasse 10a der Geschwister-Scholl-Regelschule hatten unter der Leitung ihrer Klassenlehrerin Silke Hölzer und der Schulsozialarbeiterin Cornelia Hahn-Prochazka das Projekt „Ich kann kochen“ umgesetzt, welches durch viele fleißige Hände, die finanzielle Unterstützung einer Krankenkasse und der Stadtbäckerei möglich war. Letztere stellte verschiedene Brotsorten kostenfrei zur Verfügung.

Gezeigt, dass gesund auch lecker sein kann

Es wurde geschnippelt, zubereitet und angerichtet. „Gemeinsam frühstücken im Klassenverband macht den Kindern Spaß, schafft eine gute Atmosphäre und fördert das Miteinander. Darüber hinaus gibt es rund um das Frühstück zahlreiche Möglichkeiten, erlebnis- und handlungsorientiert Projekte, Aktionen und Unterricht zu gestalten. Aufgegriffen werden können zum Beispiel Themen wie: Welche Lebensmittel bringen beim Frühstück die richtige Power oder wie bereiten wir Lebensmittel attraktiv zu“, sagt Silke Hölzer. Und Cornelia Hahn-Prochazka ist sicher, dass Kinder und Jugendliche den Schulalltag besser bewältigen, wenn sie ihrem Bedarf entsprechend mit ausgewogenen Mahlzeiten versorgt werden.

Die Zehntklässler gestalteten ein Powerfrühstück für alle in der Bad Blankenburger Geschwister-Scholl-Regelschule. © Roberto Burian | Roberto Burian

Die Klasse hat deshalb allen Schülerinnen und Schülern ein gesundes Frühstück vorbereitet. Mit einer Vielzahl an Obst, Gemüse, Müsli, belegten Broten und selbstgemachten Aufstrichen wurde nicht nur der Gaumen verwöhnt, sondern auch gezeigt, dass gesund sogar lecker sein kann. Und so waren die Macher zurecht sehr stolz auf ihr Werk. „Das hat großen Spaß gemacht“, schwärmte Lea und auch Elias fand es „voll cool“. „Das mit dem Frühstück ist eine tolle Sache“, bestätigte auch die Mama eines Schülers. Und das Fazit der anderen Schüler und Schülerinnen lautete: „Coole Aktion - so etwas müsste es viel öfter geben“.