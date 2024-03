Rudolstadt. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt stellt der Stadt das 480.000 Euro teure Fahrzeug zur Verfügung - was das TLF 4000 alles kann

Reges Treiben herrschte Donnerstagabend gegen 20 Uhr in der Hauptfeuerwache Rudolstadt, als ein neues Löschfahrzeug direkt vom Herstellerwerk in Luckenwalde angeliefert wurde. „Vertreter verschiedener Feuerwehren des Landkreises, Mitglieder der Jugendfeuerwehr sowie Vertreter des Brand- und Katastrophenschutzes des Landkreises versammelten sich, um das nagelneue Fahrzeug in Empfang zu nehmen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Rudolstadt.

Mit Blaulicht und Martinshorn wurden die Kameraden, die das neue Fahrzeug mit der Fachbezeichnung TLF 4000 nach Rudolstadt überführten, herzlich begrüßt. Die Beschaffung erfolgte durch das Landratsamt zu Kosten von rund 480.000 Euro, wovon 127.500 Euro aus Fördermitteln des Landes stammen.

Weitere Fahrzeuge werden noch erwartet

Das Fahrzeug wird der Feuerwehr der Stadt Rudolstadt vom Landkreis zur Verfügung gestellt und wurde von der Firma Rosenbauer auf einem MAN TGM 18.320 Fahrgestell aufgebaut. Es verfügt über einen 5000 Liter Wassertank sowie einen fest eingebauten Schaummitteltank mit einem Fassungsvermögen von 500 Litern inklusive Druckzumischanlage, um bei Bedarf schnell Löschschaum zu erzeugen. Das Fahrzeug ist für die Wasserversorgung bei Brandeinsätzen aller Art vorgesehen und stellt insbesondere in Gebieten mit unzureichender Löschwasserversorgung einen großen Mehrwert dar.

Dieses Fahrzeug ist bei der Feuerwehr Rudolstadt stationiert und wird für überörtliche Einsätze im Landkreis eingesetzt. In den nächsten Monaten werden noch ein HLF 10 für den Standort Pflanzwirbach und ein TLF 3000 für den Standort Rudolstadt beschafft. Auch für diese Fahrzeuge laufen derzeit die Rohbaubesprechungen bei der Firma Rosenbauer, bei denen Mitglieder der Feuerwehr Rudolstadt vor Ort sind.