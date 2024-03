Saalfeld/Rudolstadt. Vorsitzender Sascha Krüger führt eine Liste mit 25 Namen an, auf der nur noch drei bisherige Kreistagsmitglieder auftauchen

Mit einer Mischung aus frischen, bisher noch wenig bekannten Gesichtern und erfahrenen Strategen, die zum Teil schon über drei Jahrzehnte Erfahrung in der Kommunalpolitik haben, geht die Linke in die Kreistagswahl am 26. Mai. 25 Kandidatinnen und Kandidaten haben die Mitglieder der Partei am Samstag auf ihre offene Liste gewählt, die angeführt wird von vier vergleichsweise jungen Leuten: dem Kreisvorsitzenden Sascha Krüger, seiner Stellvertreterin Christin Ludwig, Katharina Fritz und Paul Kurtzke.

Von den aktuell fünf Kreistagsmitgliedern der Linken finden sich Hubert Krawczyk, Frank Persike und Klaus Biedermann unter den Kandidierenden, Franziska Kölbl und Rita Müller treten nicht mehr an. Dazu gesellen sich als kampferprobte Genossen beispielsweise Simone Post aus Rudolstadt, Jürgen Reuß aus Saalfeld und Uhlstädt-Kirchhasels Bürgermeister Frank Dietzel.

Wahlprogramm vereint Vorschläge von Bürgern

Spitzenkandidat Sascha Krüger erklärt laut einer Pressemitteilung: „Uns ist es erneut gelungen, eine Liste mit vielfältigen Persönlichkeiten aufzustellen, die sich mit und ohne linkem Parteibuch in unserem Landkreis engagieren.“ Beschlossen wurde am selben Tag auch das Wahlprogramm der Partei. Unter dem Titel „Stadt. Land. Miteinander.“ vereine Die Linke zahlreiche Vorschläge, die Bürgerinnen und Bürger in einem mehrmonatigen Programmprozess einbringen konnten, heißt es. Dafür wurden ca. 20.000 Postkarten im Kreisgebiet verteilt, Werbeanzeigen in den sozialen Medien geschalten und Kontaktmöglichkeiten per Mail und Internet geschaffen.

Vize-Kreischefin Christin Ludwig erklärt dazu: „Ohne die zahlreichen Vorschläge wäre unser Programm nicht so, wie es ist. Dafür möchte ich mich bei den Bürgerinnen und Bürgern, die sich beteiligt haben, herzlich bedanken. Nun wollen wir mit unserem Programm ihnen und allen anderen ein Angebot machen, die vielen wichtigen Punkte auch konkret umzusetzen. Dafür bitten wir am 26. Mai um Ihre Stimme.“

Gruppenbild der nominierten Linken-Kandidaten für die Kreistagswahl 2024 in Saalfeld-Rudolstadt. © Leon Schwalbe | Leon Schwalbe

Katharina Fritz, die mit 19 Jahren als jüngste Kandidatin auf Platz 3 der Liste steht, fügt abschließend an: „Mit unserem Programm machen wir allen Generationen in unserem Landkreis ein umfangreiches Angebot. Von Klima- und Naturschutz über die Förderung von Bildung, Kultur und sozialer Infrastruktur bis zur Gesundheitsversorgung haben wir klare Ideen und Vorhaben, die wir mit möglichst breiter Unterstützung umsetzen wollen.“