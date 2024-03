Saalfeld. Einen Tag lang ging es durch OP-Säle, Stationen, in die Notaufnahme und den Kreißsaal - ein Teddy und viele Eindrücke bleiben

Was für eine schöne Aktion! Der Frage, wo Mama und Papa eigentlich arbeiten, gingen am vergangenen Wochenende laut einer Veröffentlichung des kommunalen Krankenhauses knapp 50 Kinder von Mitarbeitern der Thüringen-Kliniken nach. Sie hatten einen ganzen Tag lang Zeit, den Klinikstandort Saalfeld zu erkunden: Angefangen beim OP über die Notaufnahme und die Radiologie ging es in den Kreißsaal, auf eine Station und zur Ergotherapie.

Im OP der Thüringen-Kliniken in Saalfeld wurde von den Kindern der Mitarbeiter auch ein schwerkranker Teddy operiert und genäht. © Thüringen-Kliniken | Thüringen-Kliniken

Die Vier- bis Vierzehnjährigen waren dabei an vielen Stationen selbst gefragt. So galt es im OP, einen schwerkranken Teddy richtig zu behandeln und dann selbst eine OP-Naht zu üben. In der Radiologie suchten die „TK-Minis“ - so stand es auf ihren grünen T-Shirts - die richtige Antwort auf die Frage „Wo steht mein linker Schuh auf dem Röntgenbild“, während in der Ergotherapie Geschicklichkeit und Fingenspitzengefühl gefragt waren.

Wiederholung im nächsten Jahr angekündigt

Voller Eindrücke haben die Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Thüringen-Kliniken, aus dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) und aus der Servicegesellschaft am Nachmittag die Klinik verlassen, mit einem Teddy auf dem Arm. Diesen hatten die Saalfelder und Pößnecker Reisebüros von Katja Gierga gesponsert. „Ein ganz besonderer Dank geht auch an das Küchenteam für die perfekte Mittagsversorgung sowie an den Süßwarenspender“, heißt es in der Mitteilung.

Geschäftsführer Dr. med. Thomas Krönert dankte den vielen Mitarbeitenden, die mit hohem Engagement diesen Tag vorbereitet und gestaltet hatten. Er kündigte den begeisterten Eltern an: „Auch im nächsten Jahr werden wir Euren Kindern wieder unsere Klinik zeigen“.