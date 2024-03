Saalfeld. Dominique Lattich über „Aufschrei - Die Geschichte eines Trennungskindes“

Kristin Schmidt hat mir bei unserem Gespräch einige Geschichten erzählt, die auch in ihrem Buch „Aufschrei - die Geschichte eines Trennungskindes“ Platz gefunden haben. Dabei ist ihre Sicht auf die Welt sehr nachvollziehbar. Sie beschönigt nicht, überdramatisiert nicht: Sie ist ehrlich. Zu sich selbst und zu uns. Der Unterschied zu einem Kind ist, dass sie die Lebenserfahrung, den Weitblick und die Gabe des genauen Reflektierens besitzt, die ein Kind noch nicht hat.

Ein Kind kann noch nicht ausdrücken, dass es Probleme damit hat zu vertrauen, dass es Angst vor Ablehnung hat, dass es Angst davor hat, einen Menschen zu verlieren, dass es Schutz und Obhut möchte. Und es weiß nicht, dass all diese Dinge es wahrscheinlich ein Leben lang begleiten werden. Es weiß noch nicht, was die Entscheidungen ihrer Eltern, jeder Streit, jeder neue Partner eines Elternteils mit ihm machen wird.

Fluch und Segen ist, dass Kinder sich vieles von ihren Eltern abschauen. Das Schlechte wie das Gute. Es liegt an den Eltern, was sie dem Kind vorleben und was Familie für sie bedeutet.

