Rudolstadt. Ortsvereinschef Oliver Weder spricht von „unkonventionellem und schmerzhaftem Schritt“ - das sind die genauen Beweggründe

Die SPD Rudolstadt wird in ihrem Wahlkreis erstmals seit der Wende keinen Direktkandidaten für die Landtagswahlen im September aufstellen. So lautet der einstimmige Beschluss der Mitgliederversammlung des Ortsvereins. „Hintergrund für die lange diskutierte Entscheidung sind die Wahlprognosen, die einen sicheren Wahlsieg des AfD-Kandidaten ansonsten unausweichlich erscheinen lassen“, heißt es in einer Mitteilung der SPD.

„Wir wollen einen aktiven und begeisternden Zweitstimmenwahlkampf für unsere Partei und ihre Ziele führen. Und dennoch empfehlen wir unseren Wählern, ihre Erststimme dem demokratischen Mitbewerber mit den höchsten Chancen auf einen Wahlsieg in unserem Wahlkreis zu geben“, so der Rudolstädter Ortsvereinsvorsitzende Oliver Weder, der auch als Vorsitzender des Kreistages Saalfeld-Rudolstadt fungiert.

Aufstellung eines gemeinsamen Kandidaten gewünscht

Für das weltoffene, moderne und zukunftsgewandte Rudolstadt und seine Bürger sei die Direktwahl eines AfD-Kandidaten vor vier Jahren „eine tiefe Demütigung und eine negative Weichenstellung für das Ansehen und die Zukunft der Stadt gewesen“. Diese Scharte wolle man auswetzen, auch um den Preis des eigenen Verzichts.

„Wir hätten uns eigentlich die Aufstellung eines gemeinsamen Kandidaten gewünscht, der auch für die Wähler von CDU, Bündnis90/Die Grünen, DIE LINKE und der FDP wählbar wäre“, so Weder. „Dass die demokratischen Mitbewerber ungeachtet der prekären Situation an ihren jahrzehntealten Ritualen der Kandidatenaufstellung festhalten, zwingt uns zu diesem unkonventionellen und schmerzhaften Schritt“.

Direktmandat 2019 für Karlheinz Frosch von der AfD

Bisher haben im betreffenden Wahlkreis 28 (Saalfeld-Rudolstadt) die CDU mit Martin Friedrich, die FDP mit Henry Götze und die AfD mit Thomas Benninghaus ihre Direktkandidaten nominiert. Vor fünf Jahren hatte Karlheinz Frosch den Wahlkreis, der neben dem Stadtgebiet Rudolstadt auch Bad Blankenburg, Schwarza- und Rinnetal sowie die Bergbahnregion umfasst, für die AfD gewonnen. Er erhielt 29,1 Prozent. Dahinter landeten Rainer Kräuter (Linke, 22,9 Prozent), Herbert Wirkner (CDU, 22,6 Prozent) und Oliver Weder (SPD, 12,6 Prozent).