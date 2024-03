Berlin. Klecks & Co. rockt nach eigenen Angaben das FEZ der Hauptstadt - Preise und Prämien gehen in den Norden des Landkreises

Nun schon zum vierten Mal nahm die Schülerfirma Klecks & Co der Regelschule in Neusitz an der 11. Schülerfirmenmesse im Berliner Freizeit- und Erholungszentrum (FEZ) teil. Alle zwei Jahre treffen sich laut einer Mitteilung der Regelschule Schülerfirmen aus Deutschland und europaweit in dieser größten Einrichtung Europas. In diesem Jahr hatten 37 Firmen ihre Teilnahme angesagt.

Im Vorfeld konnten alle Schülerfirmen ein Video über ihre Firma einsenden, welches dann bei YouTube hochgeladen wurde und dort viele Likes sammeln konnte. Eine Fachjury wählte dann anhand der Likes und des Inhaltes des Videos die besten Drei aus, die auf der großen Bühne präsentiert wurden.

Ein Tablet für die fünf mitgereisten Schüler

Auch Klecks & Co reichte erstmals einen Beitrag ein, erstellt von den Schülern unter Leitung von Annika Brückner, der ersten Geschäftsführerin der Firma und heutigen Studentin im Lehramt und Betreuerin der Firma. „Was gab es für ein Hallo, als von den elf eingereichten Beiträgen der 3. und 2. Platz verkündet wurde und Klecks&Co noch nicht dabei war, obwohl sie durch eine umfangreiche Werbung die meisten Likes gesammelt hatten“, berichtet Betreuer Klaus Förster. Es konnte also nur den Sieg bedeuten und so war es dann auch. Die fünf mitgereisten Schüler nahmen als Lohn für ihr Engagement ein iPad und viel Applaus von den anderen Schülerfirmen entgegen.

Mitarbeiter und Betreuer der Schülerfirma Klecks & Co. an ihrem Stand auf der Messe im FEZ Berlin. © Schule Neusitz | Schule Neusitz

Am zweiten Messetag waren die Stände für die Besucher geöffnet und es kam zu vielen Begegnungen und neuen Kontakten und Aufträgen. Außerdem wurden auf der kleinen Bühne nochmal die Siegervideos präsentiert und die Kids konnten dazu ihre Ambitionen darlegen und später auch nochmal ihre Firma mit ihren Produkten vorstellen. Am Ende stand noch die Auszeichnung der besten Messestände auf der Tagesordnung und auch da waren die Neusitzer mit dem 5. Platz wieder auf der Bühne vertreten. Das gab es noch einmal einen grünen Schein in die Firmenkasse.

So kann man mit gutem Recht behaupten, dass Neusitz seit 2018 noch nie so erfolgreich an der Messe teilgenommen hat. Außerdem gab es von der DKJS schon wieder eine Einladung zur Thüringer Messe im Oktober in Erfurt im Anger 1 Klaus Förster zum Abschluss: „.Der Dank geht an die fleißigen Schüler, an Annika Brückner sowie an alle, die für uns geliked hatten“.