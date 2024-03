Saalfeld. Franken-Thüringen-Express startet am Dienstag nach Notfahrplan mit acht Zugteilen und 760 Sitzplätzen in Richtung Nürnberg

Soviel Rot ist selten auf dem Saalfelder Bahnhof! Seit die privaten Bahnanbieter Abellio und Erfurter Bahn den Zugverkehr auf den Strecken nach Gera, Erfurt, Blankenhain und Halle/Leipzig weitgehend übernommen haben, ist der Franken-Thüringen-Express (FTX), der zwischen Saalfeld und Nürnberg pendelt und von DB Regio Bayern betrieben wird, das einzige rote Aushängeschild der Deutschen Bahn. Ausgerechnet am Streiktag der GDL gab es den FTX sogar in Überlänge. Entsprechend dem Notfahrplan der Bahn sollte der Zug mit acht Zugteilen um 10.59 Uhr am Bahnhof Saalfeld starten.

Während frühere Verbindungen auf der Strecke streikbedingt ausfielen, wurde der Mittagszug, der Nürnberg kurz nach 13 Uhr erreichen soll, sowohl auf der Anzeige am Bahnsteig, als auch in der Bahn-App angezeigt. Seit Dezember setzt die Bahn hier Züge vom Hersteller Siemens der Bauart Desidero HC ein. Sie sind bis zu 160 km/h schnell und haben in der vierteiligen Variante 380 Sitzplätze. Da in diesem besonderen Fall zwei Vierteiler zusammengespannt waren, nahm der Zug mit gut 200 Metern Länge fast den gesamten Bahnsteig 3 des Knotenpunktes Saalfeld ein.

Kurz vor 11 Uhr startete der Franken-Thüringen-Express mit Überlänge vom Bahnhof Saalfeld in Richtung Nürnberg. © Funkemedien | Thomas Spanier

Ansonsten blieb der 24-stündige GDL-Streik, der in der Nacht zuvor für den Personenverkehr begonnen hatte, erneut ohne Auswirkungen auf den Zugverkehr rund um Saalfeld. Abellio und Erfurter Bahn bedienten ihre Strecken planmäßig, die silberfarbenen IC durch das Saaletal blieben baustellenbedingt ohnehin im Depot.